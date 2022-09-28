Bir Peri Masalı dizisi bu akşam 20:00'da yayın hayatına başlayacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağıl Bocut ile Merve Çolak yer alıyor. İşte Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu...