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Bir Peri Masalı oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı konusu ve oyuncu kadrosu

Bir Peri Masalı dizisi oyuncuları ve konusu dizi severlerin gündeminde yer alıyor. FOX TV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Bir Peri Masalı oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Bir Peri Masalı dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntılar...

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  • Bir Peri Masalı oyuncuları: FOX TV yeni dizisi Bir Peri Masalı konusu ve oyuncu kadrosu

    Bir Peri Masalı dizisi bu akşam 20:00'da yayın hayatına başlayacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağıl Bocut ile Merve Çolak yer alıyor. İşte Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu...
  • Bir Peri Masalı oyuncuları: FOX TV yeni dizisi Bir Peri Masalı konusu ve oyuncu kadrosu

    BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

    Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
  • Bir Peri Masalı oyuncuları: FOX TV yeni dizisi Bir Peri Masalı konusu ve oyuncu kadrosu

    BİR PERİ MASALI DİZİSİ KONUSU

    Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. 

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