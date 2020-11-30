Anlattıkları şoke etti! Bir teröristin YPG itirafları! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı tarafından ikna çalışmaları sonucu emniyet güçlerine Hakkari'de teslim olan, bölücü terör örgütü mensubu, "Amara Kavalı" kod adlı kadın terörist S.K., terör örgütünün Suriye'deki faaliyetleri hakkında çok önemli bilgiler verdi. İşte örgütten kopan S.K.'nın birbirinden önemli açıklamaları...

"SÜHEYLA İSMİYLE KİMLİĞİM VERİLDİ"

"2011 yılının Eylül ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldım. Ş.Mahir Akademisi'nde sahte Suriye kimliği çıkartmak için fotoğraflarım çekildi. Süheyla ismiyle birlikte kimliğim verildi. Şengal alanında 5 ay faaliyet yürüttüm. Bu dönemde DEAŞ ile yapılan çatışmada koalisyon ülkelerine (Amerika, Fransa, Rusya ve Almanya) ait savaş uçaklarına yardımcı olduk. Haseke'de DEAŞ'a karşı savaştım. Suriye rejimine bağlı Esad güçleri de bize destek verdi. Savaş sonunda Haseke'nin bir kısmı örgüt himayesinde bir kısmı rejim güçlerinde kaldı.

"RESULAYN'DA ÇOK SAYIDA ÖRGÜT MENSUBU ÖLDÜ"

9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı, beklenmeyen bir anda, akşam saatlerinde başladı. Serekani (Resulayn) bölgesine bağlı Savunma Alya bölgesine gittik. Bu bölgede çok sayıda örgüt mensubu öldü. 10 Ekim 2019'da, öğle saatlerinde Tılhalef bölgesinin düşmesinden dolayı bölgede çatışmalar sona erdi.

"PYD, SEÇİMLERE HAZIRLANIYOR"

PYD, PKK/KCK örgütünün Suriye'deki legal alanlarda çalışmada bulunan oluşumudur. Bu oluşumun birçok Avrupa ülkesi ile resmi görüşmeler yaptığını, ileri zamanda Suriye'de olabilecek bir seçimde resmi olarak katılabilmek için Suriye'nin Gelecek Partisi adında bir oluşum oluşturduğunu ve çalışmanın Mümbiç, Rakka, Deyrezzor, Derik, Rımbela, Kamışlı ve Haseke kentlerinde yoğun olarak örgütlenmeler yapıldığını biliyorum.

"TEVDEM, BELEDİYELERİN FAALİYETİNİ YÜRÜTÜYOR"

TEVDEM (Demokratik Harekât),Suriye'de PKK/KCK örgütü içerisinde halk örgütlenmelerini, diplomatik ilişkileri, Suriye'de örgütün himayesinde bulunan belediyelerin faaliyetlerini yürütüyor. Meclis çalışmasını ise MSD (Suriye Demokratik Meclisi) isimli bir oluşum sürdürüyor. MSD'yi, Suriye'de faaliyet yürüten ve KSD (Suriye Demokratik Güçleri) oluşumu içerisinde bulunan örgüt mensupları oluşturuyor. KSD güçleri kadrolu örgüt mensubu olabilmeleri adına PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eğitime gönderiliyor.

"PKK/KCK'NIN TALİMATIYLA YPG 2014'TE KURULDU"

YPG, 2011 yılına kadar YXD adı altında Suriye'de faaliyet yürüttü. YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri ve PKK/KCK terör örgütü dağ kadrosu oluşturdu. 2013'e kadar resmi olarak YPG/YPJ isimlerinde örgüt mensubu yoktu. 27 Temmuz 2014'te PKK/KCK dağ kadrosunda bulunan yönetici düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimat ile Suriye'de, YPG/YPJ resmi olarak kuruldu.

"YPG'YE ÖCALAN'IN RESMİNİ KULLANMAYIN UYARISI"

PKK/KCK deşifre olmamak adına medyada farklı kuruluşlar olarak lanse edildi. Ancak, YPG'nin yönetici kadrolarının hepsi PKK/KCK içerisinde yıllarca faaliyet yürütmüş kişilerdi. YPG'lilere kesinlikle PKK'dan bahsetmeyin denildi. PKK tarzı kıyafet giymemeleri ayrıca PKK, HPG ve YJA STAR bayraklarını ve rozetlerini taşımamaları istendi. Son olarak da Abdullah Öcalan'ın resimlerini hiçbir sekilde kullanmayacakları şeklinde uyarılar yapıldı.

"YPG'NİN KADROLARINI PKK/KCK ATADI"

YPG, PKK/KCK'nın Suriye'deki askeri kanadıydı. Bu kanadın liderliğini kod isimleriyle Bahoz Erdal, Nalin Dilpak, Rojhat Belatı, Roza Pazarcık, Yekbun Mardin, Tolin Nucan ve Mazlum Abdi yapıyordu. YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDF (Suriye Demokratik Güçleri) Arapların ve Kürtlerin birleştiği bir kuruluştu. SDF'nin sorumluları ise Şahin Cilo, Tolin Haseke'ydi. Bu isimleri PKK/KCK adına yöneten isimler ise Sabri Ok, Muzaffer Ayata, Rengin Botan (kod adı) ve Rotinda Amed (kod isim) idi.

"YPG'NİN FÜZECİLERİNİ PKK EĞİTİYORDU"

YPG yönetimi 3 ayda bir Kuzey Irak'a PKK/KCK örgütünün üst düzey isimleri ile toplantıya gidiyordu. PKK/KCK örgütünün Türkiye'ye yönelik bazı faaliyetlerini de, Suriye'de YPG örgütü içerisinde YPS terör örgütü yürütüyordu. Küçük yaşta kaçırılan çocuklara PKK/KCK, YPG çatısı altında eğitim veriyordu. YPG'nin kırsal alandaki füzecileri de, PKK/KCK tarafından eğitiliyordu.

"SURİYE PASAPORTUYLA YURTDIŞINDA TEDAVİ"

2019 yılının kasım ayında Kamışlı eyaletinde bir sağlık merkezi yapıldı. Bazı örgüt mensuplarının daha iyi tedavi olabilmesi için sevkleri Şam, Halep, Almanya ve Rusya'da bulunan sağlık merkezlerine yapılıyordu. Başka ülkelere sevk edilen örgüt mensuplarının adına Suriye'ye ait sahte kimlik ve pasaport düzenlenerek sevk işlemi gerçekleştiriliyordu.