"Bir Tutkunun Hikayesi" izleyiciyle buluşuyor

Ankara 50. Yıl Lisesi’nin unutulmaz futbol başarısı, yıllar sonra "Bir Tutkunun Hikayesi" ile yeniden hayat buluyor!

1978 yılında başlayan bu futbol öyküsü, yıllar içinde büyük bir azim ve disiplinle şekillendi. 1997 yılına kadar 18 Ankara şampiyonluğu, 11 Türkiye şampiyonluğu, 1 Dünya 9.’luğu ve 1 Dünya 4.’lüğü elde eden 50. Yıl Lisesi'nin başarısı en büyük zafer olan 1997 Dünya Şampiyonluğu ile taçlandı.

Bu tarihi başarı, iki idealist öğretmen Sabahattin Gürhan, Okay Çelik ve çok kıymetli idarecilerin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu. Melih Gümüşbıçak gibi ünlü isimleri de yetiştiren 50. Yıl Lisesi'nin genç sporcuları, büyük bir inanç ve azimle çıktıkları bu yolculukta, yalnızca sahada değil, gönüllerde de kazanarak futbol tarihimize adlarını yazdırdılar.

"Bir Tutkunun Hikayesi" belgeselinin yönetmenliğini Erhun Altun, yapımcılığını ise Ethem Akdoğan üstlendi. Bu etkileyici yapım, sporun birleştirici gücünü ve bir takımın birlikte neler başarabileceğini gözler önüne sermek için büyük bir fırsat sunuyor.