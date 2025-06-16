Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut sergisi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesi kapsamında hazırlanan “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” sergisi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyarete açıldı.

16 Haziran- 1 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Leyla Hanım’ın kişisel yaşamını, entelektüel birikimini ve kültürel katkılarını ilk kez bütüncül bir yaklaşımla gün yüzüne çıkararak; mimari çizimlerden geleneksel giysilere, kişisel eşyalardan aile belgelerine ve arkeolojik objelere uzanan 140 eseri ziyaretçiyle buluşturacak. Bu eserlerden 135’i ise ilk kez sergilenecek.

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Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” sergisinin proje kapsamında 51. Sergi olduğunu belirterek, “Bu projenin temel amacı, müzelerimizi sadece kalıcı koleksiyonların sergilendiği alanlar olmaktan çıkarıp yaşayan ve dinamik sosyal mekânlara dönüştürmektir. Anadolu’nun zengin kültürel mirasını görünür kılmak, bugüne dek sergilenmemiş eserleri gün yüzüne çıkarmak ve toplumda kültürel mirasa sahip çıkma bilincini artırmak en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca, süreli sergiler sayesinde ziyaretçilerimizi aynı müzeyi tekrar tekrar ziyaret etmeye teşvik ediyor; böylece müzelerimizle toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.