Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havalimanında darp UBER'cileri sokağa döktü

DHA

İstanbul Havalimanı'nda bir UBER sürücüsü darp edildi. Sürücü, hakarete maruz kalıp, darp edildiği o anları cep telefonuna kaydetti. Olayın ardından darp raporu alan ve üç taksi şoföründen şikayetçi olan UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü eylem yaptı

UBER

İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.

İstanbul Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde 3 taksi sürücüsü tarafından ağır hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini öne sürerek darp raporu alan, ardından da söz konusu taksicilerden şikayetçi olan Onur Yücel isimli UBER sürücüsünün yaşadığı olay birçok UBER sürücüsünün tepkisine yol açtı.



Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, burada açıklamalarda da bulundu.

Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meral Akşener: Beka dertleri seçim akşamına kadarmış
GÜNDEMAkşener'den beka eleştirisi
Kağıthane’de şekeri yükselen sürücü midibüse çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı
GÜNDEMFeci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Anneler "uyuşturucu satılıyor" diyerek yol kapattı!
GÜNDEMAnnelerden "uyuşturucu" karşıtı eylem!
Bu okulu bitiren öğrencinin işi hazır
GÜNDEMBu okulu bitiren öğrencinin işi hazır!
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 140 gözaltı kararı
GÜNDEMKara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Makas terörü böyle bitti, vatandaş isyan etti
GÜNDEMMakas terörü böyle bitti, vatandaş isyan etti
Antalya'da son dakika dehşet! KOAH hastasının tüpünün fişini çekti
GÜNDEMKOAH hastasının fişini çekip öldürdü!
YSK 2019: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim ücretleri ne kadar?
GÜNDEM2019 Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
YÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine yaklaştı
GÜNDEMYÖK bursuyla doktora yapanların sayısı 4 bine ...
Kuma intiharında kocaya verilen 12,5 yıl hapis cezası onandı
GÜNDEMKuma intiharında kocaya verilen 12,5 yıl hapis cezası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X