İstanbul Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.

İstanbul Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde 3 taksi sürücüsü tarafından ağır hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini öne sürerek darp raporu alan, ardından da söz konusu taksicilerden şikayetçi olan Onur Yücel isimli UBER sürücüsünün yaşadığı olay birçok UBER sürücüsünün tepkisine yol açtı.

Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.