Bir yıldız daha Suudi Arabistan yolcusu!
Franck Kessie'nin yeni durağı belli oldu. Barcelona forması giyen Fildişi Sahili futbolcu, Suudi Arabistan takımlardan Al Ahli'yle anlaştı
Suudi Arabistan kulüpleri yüksek bedelle yıldız transferlerine devam ediyor.
Daha önce Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy ve Roberto Firminho'yu transfer eden Al Ahli, Franck Kessie'yi de kadrosuna katıyor.
Al Ahli, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Kessie ile her konuda anlaşmaya vardı.
Suudi ekibi, bu transfer için Barcelona'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Franck Kessie'nin Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kariyerinde, Stella Club, Atalanta, Cesena ve Milan formalarını giyen orta saha oyuncusu, geçen yıl transfer olduğu Barcelona'da 43 maça çıktı.