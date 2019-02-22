Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Züleyha ile birlikte Hünkar'ı ve konağı terk etti. Bu durumdan büyük bir darbe alan Hünkar birden bire ortadan kayboldu. Peki Hünkar nerede? Müjgan, Yılmaz'ın karanlık yönünü gördü ve durum hiç hoşuna gitmedi. Yılmaz bir yüzük ile Müjgan'a evlenme teklifi etmeye hazırlanırken, Müjgan'ın kapısına davetsiz bir misafir geldi. Bir Zamanlar Çukurova 21. son bölüm özeti ve 22. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bu hayatta en çok sana bağlanmışım demek ki..."

Çukurova, nefret ve sevgi arasında mekik dokuyor! Duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor?

Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor. Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabi ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor.

Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor!