Bir Zamanlar Çukurova 30. son bölümde Fekeli ile aşkı filizlenen Hünkar Hanım beraber geçirdikleri vakitin ardından Fekeli Hünkar'ı ararken telefona Züleyha çıkıyor ve Hünkar ile Fekeli arasında birşey olduğunu anlıyor. Bu işin büyümemesi için Hünkar, Züleyha'yı uyarıyor. Demir annesine Züleyha'nın çocukalrı görmesi için konuşurken Hünkar geri adım atmıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 30. son bölümün ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek. Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana’nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek? Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha’nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman’ın yeni bir şartı var.

Oğlu Adnan’ı, sadece Demir’in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan’ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman “Senin için gerekirse ölürüm” dediği Züleyha’dan cevap bekliyor. Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye’nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor? Saniye’ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi?

Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa’dan gelen yeni misafir Çukurova’da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver’in Fekeli ve Yılmaz’la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli’nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova’yı ayağa kaldıracak!