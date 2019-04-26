Bir Zamanlar Çukurova 30. son bölümde Fekeli ile aşkı filizlenen Hünkar Hanım beraber geçirdikleri vakitin ardından Fekeli Hünkar'ı ararken telefona Züleyha çıkıyor ve Hünkar ile Fekeli arasında birşey olduğunu anlıyor. Bu işin büyümemesi için Hünkar, Züleyha'yı uyarıyor. Demir annesine Züleyha'nın çocukalrı görmesi için konuşurken Hünkar geri adım atmıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm özeti...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 30. son bölümün ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. SON BÖLÜM ÖZETİ
Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek. Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana’nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek? Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha’nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman’ın yeni bir şartı var.
Oğlu Adnan’ı, sadece Demir’in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan’ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman “Senin için gerekirse ölürüm” dediği Züleyha’dan cevap bekliyor. Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye’nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor? Saniye’ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi?
Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa’dan gelen yeni misafir Çukurova’da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver’in Fekeli ve Yılmaz’la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli’nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova’yı ayağa kaldıracak!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.