Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm: Züleyha ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı çıktı mı

Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Behice'nin de dolduruşuyla Müjgan ile Züleyha arasındaki savaş ölüm - kalım savaşına döndü. Müjgan, Züleyha'yı öldürmeyi aklına koydu ve ona büyük bir tuzak hazırladı. Müjgan silahını Züleyha'ya doğrultarak, onu intihara zorladı. Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm özeti ve 64. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Adnan senin oğlun Yılmaz!"

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?