Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oyuncuları bir bir diziye veda ediyor. Uğur Güneş'in ardından Melike İpek Yalova da diziden ayrıldı. Seyirciler "Bir Zamanlar Çukurova Müjgan diziden neden ayrıldı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteri ölüyor ve Melike İpek Yalova diziden ayrıldı. Melike İpek Yalova Instagram'dan açıklama yayınladı. Güzel oyuncunun diziden neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

Yalova "Canımın canı Bir Zamanlar Çukurova seyircileri, sizi çocuklar gibi cok seviyorum ve dizinin yapımında emeği olan ve üstümde hakkı olan tüm çok sevdiklerime her şey için bir kere daha pek çok tesekkürlerimle..." dedi.