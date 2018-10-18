Hilal Altınbilek, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri. Bu sezon yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosunda yer alan Hilal Atınbilek, dizide Züleyha karakterine hayat veriyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek'in hayatına dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolünde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek yer alıyor.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, Kova burcudur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ZÜLEHYHA (HİLAL ALTINBİLEK) KİMDİR?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

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