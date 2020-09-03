Adana topraklarında çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi için geri sayım başladı. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezon heyecanı var. Bugün bir tanıtım daha yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ile ekranlara geliyor. Sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar ve aşklar bu sezonda da büyük sınavlardan geçecek.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu, büyük sürprizlerle yakında başlıyor.

— ⚜️ Bir Zamanlar Çukurova ⚜️ (@bzcdizi) September 1, 2020

SON BÖLÜMDE YAŞANAN GELİŞMELER...

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!



Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?



Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?



Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?