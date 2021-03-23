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Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili merak edilenler...

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğuna Hakan İnan oturuyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, 1 Nisan'da TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı dizinin ilk fragmanında, 1963'te tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerine karşı düzenlediği saldırıdan görüntüler ekrana geldi.

Fragmanda, Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural),eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler izleyicilerin dikkatine sunuldu.

Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe'ye veda ederek Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş'la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıtıldı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. "

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