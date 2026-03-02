Malatya'da deprem! 3 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17:52'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılıyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" İşte 3 Mart 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini canlı olarak erişime sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 3 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.55’te merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki deprem, 12.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ