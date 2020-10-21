Birbirinden özel programlar hafta içi her gün SHOW TV'de!

MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

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Mutlu bir haftaya başlamak için yeniliği yakala, değişime bir şans ver ve Kendine İyi Bak... Ebru Akel'in sunumuyla Kendine İyi Bak hafta içi her gün 08.00'de...

Yaşamına yeni lezzetler kat, eğlenceyi günün yemeğinde tat... Öykü Gürman ile Günün Yemeği hafta içi her gün 11.15'te...

Asla umut etmekten, gerçeklerden vazgeçme! Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME hafta içi her gün 15.15'te...

Hafta sonuna başlarken unutma, hayat pozitif enerji ve motivasyonla güzel! Özge Ulusoy'un sunumuyla Hayat Güzeldir hafta sonu saat 08.15'te...

Hayat bazen de tüm renkleriyle kocaman bir sürpriz... Sevilen magazin programları "Cumartesi ve Pazar Sürprizi" Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla hafta sonu saat 10.00'da...

Ama sonunda hayat, neşesi ve haylazlıklarıyla her zaman çocuk... Doğa Rutkay Kamal'ın sunumuyla ekranların en eğlenceli ve sıra dışı yarışma programı Çocuktan Al Haberi hafta sonu saat 17.00'de Show TV'de sizleri bekliyor.

İşte Show TV'nin Yeni Sezon OPT Tanıtımı: