Murat Boz ile Seda Bakan'ın 5 yıldır evli ve birbirlerinden sıkılmış, evlilik yıl dönümlerinde yanlış bir anlama sonucu birbirlerini öldürmeye karar veren 'Okan' ile 'Demet'in yaşadığı maceralarda komedinin aksiyonla harmanlandığı 'Öldür Beni Sevgilim' adlı sinema filminin çekimlerini tamamlamak üzere. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Murat Dişli'nin yazdığı, Şenol Sönmez'in yönettiği 'Öldür Beni Sevgilim'de Murat Boz ile Seda Bakan'a başrollerde Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu eşlik ediyor.

Her filminiz mutlaka özeldir. 'Öldür Beni Sevgilim'i sizin için özel kılan nedir?



Murat Boz: Öncelikle çok dikkat çekici, son dönemlerde hiç işlenmemiş, farklı bir hikâyeye sahip. 'Öldür Beni Sevgilim'i benim için özel kılan nedenlerden biri buydu. Sonra Senaristimiz Murat Dişli, rol arkadaşım Seda Bakan ve yapımcımız Necati Akpınar ile bir araya gelerek konuştuktan sonra da 'Bu filmde olmalıyım' dedim. Gerçekten oyuncu kadrosunun içinde olmaktan dolayı mutlu olduğum bir filmde işin içine girdim. Çekimlerin sonlarına yaklaştık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Gerçekten içime sinen bir film oldu. Özellikle evli çiftler bu filmi izlediklerinden kendilerinden ve hayatlarından çok şey bulacaklar.



Seda Bakan: Bütün ekiple enerjimiz son derece yüksek seviyeye ulaştı. Bireysel olarak Murat ile de iyi bir partner olduk. Kendisi çok eğlenceli biri. Örneğin durgun olduğum, enerjimin düşük olduğu günler veya anlar oldu. İşte o günlerde, o anlarda Murat'ı gördüğüm zaman mutlu oluyordum. Çünkü Murat'ın enerjisi beni dinçleştiriyordu. Aynı şekilde ben de enerjimle Murat'ı daha da dinçleştirmeye çalıştım. Sonuç olarak ikimiz birbirimizi 'Öldür Beni Sevgilim'e iyi hazırladıktan sonra iyi bir çalışma gerçekleştirdik. Keza diğer oyuncu arkadaşlarımızla da öyle. Güzel bir ekiple güzel bir iş çıkardık. Şahane bir ekip, şahane bir yönetmenimiz var. O yüzden çok büyük mutlulukla çalıştık. Biz elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. Benim de son derece içime sinen bir film oldu. Bundan sonrası izleyicinin takdiri. Bu öyle bir film ki içinde aşk, komedi ve aksiyon var. 5 yıldır evli ve birbirlerinden sıkılmış genç bir çifti canlandırıyoruz. Evlilik yıl dönümlerinde meydana gelen bir yanlış anlama sonucu birbirlerini öldürmeye karar veriyorlar ve hikâye başlıyor.

Gösterime martta girecek olan 'Öldür Beni Sevgilim'in setinde Murat Boz ile Seda Bakan, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptıkları röportajda filmleri, senaryonun temelini oluşturan kadın - erkek çatışması ve kariyerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyuncu değil, şarkıcı menşeli biri olmana rağmen 4 yılda 5 filmde rol alarak yüksek bir rakama ulaştın. Seni oyunculuğa bu ölçüde itekleyen neden nedir?



Murat Boz: Benim âşık olduğum meslek şarkıcılık. Sanıyorum bu nedenle oyunculuğa daha amatör bir gözle yaklaşıyorum. Kendimi bir kez beyazperdede görmek istemiştim. 'Hadi İnşallah' ile de gördükten sonra oyunculuğu gerçekten çok sevdim. Hani severek yapılan iş insana hobi gibi gelir ya... İşte o keyfi alıyorum. Onun yanı sıra birlikte çalıştığım insanlara, içinde yer aldığım bir ürünün sunulduğu izleyicilerimize karşı da bir sorumluluğum var. Ve elbette yaptığım işe de saygım... 'Öldür Beni Sevgilim'de 'Okan' karakterini canlandırıyorum. Farklı farklı karakterleri canlandırıyor olmak da bana tarif edemeyeceğim bir nefes aldırıyor. Hepimizin zor günleri, stresli dönemleri oluyor. Bir filmde rol almak beni o stresten uzaklaştırıyor. Tarif edemeyeceğim nefes almaktan kastettiğim de işte o stresten uzaklaşma hali aslında... Çekimlerde eğleniyorum, izlerken de büyük keyif alıyorum.

Hakkında sinemaya yakışıklılığıyla girdi ama 'Oyuncu' oldu yorumları yapılıyor. Oyunculuk adına özel bir çalışma yapıyor musun?



Murat Boz: Sette kimden enerji aldığınız çok önemli. Çünkü o kişi bir ayna. Ondan aldığınızı aynı şekilde yansıtabildiğiniz sürece keyifli bir çalışma içinde oluyorsunuz. Bu nedenle 'Öldür Beni Sevgilim'deki partnerimin Seda olması benim için büyük bir şans. Elbette bu durum yönetmenimiz Şenol Sönmez, senaristimiz Murat Dişli, diğer oyuncu arkadaşlarımız ve kamera arkasındaki ekip için de geçerli. Hal böyle olunca ortaya kaliteli, keyifli bir iş çıkıyor. Örneğin 'Demet' ile 'Okan'ın rolleri en üst düzeyde inandırıcı oldu.

Seda Bakan: Evet, zaten biz bütün şartların en üst düzeyde olumlu olmasından dolayı rollerimizi inanarak yansıtabilme şansını elde ediyoruz. Sanki 'Okan' ile 'Demet' senaryoda değil de gerçekten 5 yıldır evliler gibi...



Murat Boz: Bu arada ben 'Oyuncu' oldum da diyemem. Çünkü oyunculuk başka bir iş. Seda daha iyi bilir.



Seda Bakan: Estağfurullah...



Murat Boz: Ben oyunculuğu sadece keyif alarak yapmaya çalışıyorum.

Senin kariyerinde de bir tırmanış söz konusu. Senin alamet-i farikan nedir?



Seda Bakan: Kariyer yönetimiyle ilgili. Proje seçerken çok dikkat ediyorum. Hem işin içinden başarıyla çıkma adına hem de iyi insanlarla çalışma adına... 'Öldür Beni Sevgilim' de işte o işlerimden biri. Elbette rol aldığım bütün filmler, canlandırdığım bütün karakterler benim için özeldir. 'Öldür Beni Sevgilim' kariyerimdeki sağlam işlerden biri olacak.

'Öldür Beni Sevgilim'in hikâyesinden yola çıkacak olursak insanlık tarihi kadar eski olan kadın - erkek çatışmasının ana nedeni sizce nedir?



Seda Bakan: Birbirlerini çok sevmeleri olabilir. Bazen öyle de oluyor. Çok sevince...



Murat Boz: Karakter çatışmaları sadece evliliklerde değil, bütün ilişkilerde olası bir durum. Bir insanla aynı evde yaşıyorsanız bir yerde mutlaka sorunlar başlayacaktır. Zaten beraberliği güzel kılan bütün zorluklara rağmen ilişkiyi veya evliliği devam ettirebilmek değil midir?



Seda Bakan: Bence bu durum sadece kadınla erkeğin aynı evde yaşamasıyla ilgili değil. Bir yaştan sonra aileyle birlikte yaşarken de bir çatışma yaşanabiliyor.

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