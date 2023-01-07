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Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması

Bir davette boy gösteren Birce Akalay, Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Serdar Bilgili, benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım, bir dostum" diyerek, iddiaları yalanladı

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  • Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Birce Akalay, katıldığı etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, iş insanı Serdar Bilgili ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarıyla ilgili konuştu.

    "Serdar Bilgili, benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım, bir dostum" diyen Akalay, söylentileri yalanlamış oldu.
  • Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri

    "SEVDİM SENİ BİR KERE"

    Öte yandan 2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında sık sık aşk iddiası ortaya atılıyor. İkili, söylentileri yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor. Akalay'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı son fotoğraf akıllarda soru işareti bırakmıştı. İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Birce Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da eklemişti. Bu paylaşım yine "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirmişti.
  • Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri

    "İBRAHİM CANIM DOSTUM"

    Akalay, geçtiğimiz ağustos ayında meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine, "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.
  • Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri

    "HİÇ ETİK BULMUYORUM!"

    Birce Akalay'a daha önce "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir" düşüncesi de sorulmuştu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

    Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.
  • Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri

    "HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

    Akalay, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Gayet iyi, mutluyum şu anda. İşimde fazlasıyla uğraşıyorum. Biraz böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa siz de görüyorsunuz ben de çok saklamıyorum zaten" yanıtını vermişti.

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