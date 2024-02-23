Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşk yaşıyor
Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren ikili, Beyoğlu'ndaki bir sinemada el ele film izledi
Giriş: 23.02.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:42
1
Oyuncu Birce Akalay, aşkı meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu. İkili, gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.
2
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliğinin ortaya çıkmasının nedeni ise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte Beyoğlu'ndaki bir sinemada izlemeye gittikleri filmle ortaya çıktı.
3
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Oscar'a aday olan 'Zavallılar' filmini el ele izledi.