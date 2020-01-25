Birevim Elazığspor Kulübü, dün akşam şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle tesis arazisini yardım amacıyla vatandaşlara açtığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kulübün tesis binası içerisinde oluşması muhtemel hasarlar nedeniyle bina içinde konaklama yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.
Birevim Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla tesis arazimiz tamamıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Vatandaşlarımız tesis arazimizde araçları ve çadırları içerisinde konaklama yapabilirler.
Tesis binamız içerisinde oluşması mümkün hasarlardan dolayı bina içerisinde konaklama yapılması kesinlikle yasaktır.
Bizim için en önemli olan husus insan hayatıdır.
Tesis bahçemiz, arazimiz ve açık alanlarımız Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk’ün talimatıyla vatandaşlarımızın emrindedir."
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