Bireysel GES pazarında 600 milyon dolar ciro hedefliyor

IBT Solar Group, kendi enerjisini üretmek ya da elektrik kesintilerinden etkilenmek istemeyen müstakil evler, yazlıklar, oteller, okullar, tarımsal sulama arazileri veya akaryakıt istasyonlarına yeni bireysel GES markası Solino ile hizmet götürecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre IBT Solar Group’un bireysel pazarda güneş enerjisi sistemleri sunan yeni markası Solino’nun tanıtımı, IBT Solar Group Kurucusu Hakan Daltaban ve Solino Genel Müdürü Mehmet Hakan Bescelioğlu’nun katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan IBT Solar Group Kurucusu Hakan Daltaban, sahip oldukları 10 yıllık deneyim doğrultusunda Türkiye’nin GES kurulu gücüne 300 mw seviyesine portföyle katkıda bulunduklarını, endüstriyel pazarda güneş enerjisi sistemleri alanında sahip oldukları deneyimi artık bireysel pazara yansıtmak adına Solino’yu kurduklarını belirtti.

'TALEBİN 10 KAT BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Hakan Daltaban, şunları söyledi: “Bugün için bireysel çatı GES pazarı, 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşırken tarımsal sulama GES pazarının hacmi ise 18 milyar dolar seviyesinde… Günümüzde yaklaşık 10 gw olan Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünün kolaylaşan regülasyonlar, yenilenebilir enerjiye olan ihtiyaç ve artan talep dolayısıyla gelecek 7 yıl içinde ortalama 10 kat büyüyeceğini öngörüyoruz. IBT Solar Group olarak 38 şehirde 250’den fazla müşterimizin 300’den fazla projesini “0” hata ve %100 müşteri memnuniyeti ile çözümledik, ülkemizin güneşten elde edilen kurulu gücüne 300 mw katkıda bulunduk. Dolayısıyla IBT Solar Group’un mühendislik bilgisi, pazar payı ve marka bilinirliğinden faydalanarak Solino’nun gelecek 3 yıl içinde ciro ve müşteri adedi bazında Türkiye’de lider, Avrupa’da da ilk sıralarda olmasını hedefliyoruz.”

Solino Genel Müdürü Mehmet Hakan Bescelioğlu ise, ülkemizde 25 kw altı çatı GES kurulumlarında yasal ve kamu süreçlerinin yakın zamanda kullanıcı lehine kolaylaşacağını beklediklerini belirterek; “Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde evlerin fosil yakıtlardan kurtularak uzun süredir doğa dostu enerji kaynağı güneşten faydalanabilmesinin nedeni, süreçlerin çok kolay ve hızlı işlemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca Avrupa’da müşteri finansmanında yenilenebilir enerjiye verilen uygun kredi koşullarının da ülkemizde devreye alınması güneşten faydalanılmasının hızını arttıracağını düşünüyoruz” dedi.

'1 MİLYON ADETLİK POTANSİYEL BULUNUYOR'

Hakan Bescelioğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de yaklaşık 2 milyon adet müstakil ev var ancak bu evlerin en fazla 8 bininde çatı GES yer alıyor. Bu alanda 1 milyon adetlik bir potansiyel bulunuyor. Operasyonel olarak çatı GES süreci son derece basit, talebi aldıktan sonra mekâna keşif gerçekleştirip fizibilite raporu çıkarıyoruz, kabul edildikten sonra da güneş enerji paneli, dönüştürücü ve lityum pilden oluşan ekipmanı 2 gün içinde kuruyoruz. Solino ile 3 yılda 81 ilde yaklaşık 50 Enerji Dönüşüm Merkezi ve 750 kişilik satış ekibi kurmak, %20 pazar payına ve 600 milyon dolar ciroya ulaşmak istiyoruz. Müstakil evler için minimum elektrik tüketimi diye bir gereklilik olmamasıyla birlikte her 5 yılda elektrik ihtiyacının %50 arttığını düşünürsek, çatı GES son derece verimli biri yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Bireysel çatı GES, ortalama 5 – 7 yıl içinde kendini amorti ediyor.”

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GES KURULU GÜCÜNDE LİDER ÇİN

Dünya genelinde geçen sene 239 gw güneş enerjisi kurulumu gerçekleşerek güneş enerjisinden elektrik üretimi 1040 tw’den 1289 tw’ye yükseldi. Güneş enerjisi kurulumu açısından liderliği 403 gw ile Çin alırken Çin’i 141 gw ile ABD, 84,1 gw ile Japonya, 77,6 gw ile Hindistan ve 68 gw ile Almanya takip ediyor. Günümüzde yaklaşık 10 gw olan Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünün 2035’te 52,9 gw’a yükselmesini öngörülüyor.