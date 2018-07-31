Bir zamanlar Galatasaray altyapısında forma giyen Birhan Vatansever, Bandırmaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Transfer haberi sonrası sporseverler Birhan Vatansever kimdir, kaç yaşında? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Birhan Vatansever ile ilgili merak edilenler...

BİRHAN VATANSEVER KİMDİR?

Birhan Vatansever 25 Nisan 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk futbolcu. Galatasaray takımında görev yapmaktadır. 1997 yılında İstanbul'da doğan oyuncu futbola zamanında Egemen Korkmaz, Volkan Demirel ve Servet Çetin'i yetiştiren ve bir zamanlar Semih Kaya'nın kaptanı olduğu Kartalspor'da başladı. 2008 yılına kadar burada oynayan oyuncu 2008'de Galatasaray altyapısının dikkatini çekti ve bu takıma transfer oldu. Altyapıının tüm kategorilerinde oyanayan futbolcu, 2013 yılında Galatasaray U-19 takımına yükseldi ve bu takımla gençler Şampiyonlar Ligi'nde 7 numaralı formasıyla 3 maçta mücadele etti.

2013-14 sezonunda U-19 takımı ile 16, U-17 takımı ile 5 maça çıkan Birhan Vatansever, 1 tane de gol attı. U-19 takımı ile şampiyonluk yaşayan Birhan, 2014-15 transfer dönemi öncesinde Cesare Prandelli'nin takımın başına gelmesiyle A Takıma alındı. Vorwarts Steyr ile oynanan hazırlık maçında ilk maçına çıkan Birhan, Galatasaray'ın tüm hazılrlık maçlarında maç kadrosunda yer aldı. Birhan, Ağustos 2014'de ise Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza sonrasında ise , "Galatasaray'da kupa kazanmak, A takımda şans bulmak tek hedefimdi. Hayalim gerçekleşti, çok mutluyum. İnşallah bir gün o formayı terletirim. Benim açımdan sezon iyi gidiyor. Benden yaşca büyük abilerimle oynuyorum. Hem fiziksel, hem de mental olarak geliştim" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ