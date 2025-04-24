"Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk TV yayınına katılan İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof.Dr.Tuncay Taymaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Taymaz, beklenen Marmara Depremi ile ilgili, "Ben daha çok Hersek Deltası'nın (Yalova) bıraktığı yerden Adalar'ın önünden geçip Bakırköy açıklarına kadar giden kolun kırılma olasılığının daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu kol 6,8 ve 7 büyüklüğünde bir deprem üretir. Bulunan yerin zemin yapısı da önemli" açıklamasında bulundu. Erken uyarı sistemine de değinen Taymaz, "Deprem Yalova açıklarında olursa Gebze ve Yalova için çok fazla zaman tanımayacak ama İstanbul'un uzak noktaları ve büyük yapıların stokunun olduğu yer için size zaman tanıyacak. Eğer orta Marmara çukurluğunda olursa Körfez'deki tesisler için de öyle. Biz afete hazırlıkta sınıfta kalıyoruz" dedi.

Taymaz 6,2 büyüklüğündeki depremi de, "Bu depremde sağ yönlü bir hareketimiz oldu. Yaklaşık 10 derece eğimle çukurlar düştü. Düşerken bu hareket bir de 10 derece açıyla kayma meydana geldi. Bu iyiye işaret. Negatif etkiyle bir düşme hareketi oldu. Kumburgaz'dan Silivri'ye kadar olan 20-30 km'lik fayın uçlarında 0.5 bar kadar, negatif enerji transferi yaptı. Yani burada biriken stresi bir sonraki kırılma beklenen yere yüklemedi. Azalttı oradaki stresi. Ama bu daha ilk değerlendirme, çok erken bir bilgi. 6,2'lik depremin artçıları 2-3 hafta da birkaç ay da sürebilir. Ama ben doğrusu 5,9'a varacak deprem beklemiyorum." şeklinde değerlendirdi.