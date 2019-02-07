Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz başbaşa yemek yedi

Magazin dünyasının sürpriz aşklarından birisi olan Birkan Sokullu ve Dilan Deniz Çiçek ikilisi, önceki akşam Anadolu Yakası'nda görüntülendi. Yeni aşıkları görüntüleyen muhabirlere saldırmaya çalışan valeleri uyarmayan Sokullu, olayı umursamadan yoluna devam etti