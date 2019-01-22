Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, mekandan el ele çıkan çift, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama herşey yolunda'' dedi.

Birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını, çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, Birkan Sokullu'nun aracına binerek uzaklaştılar.

Sürpriz aşkın görüntüleri cumartesi günü SHOW TV'nin sevilen magazin programı Cumartesi Sürprizi'nde saat 10:00'da olacak.