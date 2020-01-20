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Birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetleri yine yürekleri dağladı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen Zübeyde Duran adlı bir kadın hayatını kaybetti.

Kadın cinayeti
AA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, bir evde silahla ateş edildiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler tarafından yapılan incelemede, yatak odasında yerde hareketsiz yatan Zübeyde Duran'ın, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Zübeyde Duran'ın çocuğu ifadesinde, annesinin birlikte yaşadığı M.E'nin eve geldiğini, ardından silah sesi duyulduğunu ve daha sonra bu kişinin evden ayrıldığını belirtti.

Polis, kadını silahla vurduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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