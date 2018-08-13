Borsa İstanbul
Borsa
Haberler > Ekonomi > Borsa

​BIST güne düşüşle başladı

Bir önceki haftayı yüzde 2.31 düşüşle 94 bin 939 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni haftaya yüzde 1.13 düşüşle 93 bin 869 puandan başladı

13.08.2018 - 10:18 | Güncelleme: AA

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı.Bir önceki hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla tarihi rekor seviyelere yükselmişti.


BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.98 düşüşle 107 bin 568 puana döndü.


10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 12.01 artışla 22.11 düzeyine yükseldi.


Erken işlemlerde ;


Dolar en düşük 6.4461 ve en yüksek 7.1105 lirayı gördükten sonra 6.90 - 6.91 lira aralığında,


Euro en düşük 7.3617 ve en yüksek 8.1253 lirayı gördükten sonra 7.77 - 7.88 lira aralığında,


Sterlin en düşük 8.2296 lira ve en yüksek 9.0646 lirayı gördükten sonra 8.80 - 8.81, lira aralığında işlem görüyor.


DOLAR endeksi yüzde 0.05 düşüşle 96.31 düzeyine çekildi.


EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.17 artışla 1.1392 düzeyinde.


Alnus Yatırım´ın, "Tarihi Günlerden Geçiyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:


"10 Ağustos 2018 Cuma inanması zor bir gün olarak tarihe geçti. Sabah güne 5.75´den harekete başlayan dolar, 6.25´e çıktıktan sonra 5.85´e geri döndü. Bir süre yatay seyrettikten sonra 15.00 itibarıyla başlayan yeni hareket dalgası 16:30 itibarıyla 6.80 seviyelerine ulaştı. Böylece liranın dolara karşı değer kaybı bir gün içerisinde yüzde 22´ye ulaştı.


"Bu oran, Türkiye tarihinde serbest kur rejimine geçtiğimiz 2001´den beri, bir günde yaşanan en büyük devalüasyon oldu. Bundan önceki en büyük günlük devalüasyon ise 15 Ekim 2008´deki yüzde 8.0´lık orandı.


Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama sanayicilere "Döviz alma yoluna gitmeyin, B ve C planını uygulamak zorunda kalırım" dedi. Dolar kuru bugüne 7.20 seviyesinden yüzde 12 değer kaybıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama yapılmadı" denildi.


""Kara Pazartesi mi geliyor?" diye korkulurken artarda hamleler geldi. Berat Albayrak, Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak açıklaması yapmıştı. İlk hamle BDDK´dan geldi. Yerli bankaların lira verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu. Böylece dolara talebi azaltacak bir hamle geldi.


"Sonra TCMB,  piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı. Ek olarak TL zorunlu karşılıkları 250 baz puan Döviz zorunlu karşılıklar 400 baz puan indirdi (TL´de 3 aya kadar % 10.5, dövizde ise % 12.0 idi) Böylece bankalara 10 milyar lira ve 6.0 milyar dolar likidite sağlayacak.  Hamleler ile kur 6.45´e kadar yani Cuma kapanışına kadar gerilese de tepki geldi.


"Kurun son 10 gündeki yükselişi birçok sermaye piyasası oyuncusunun da sonu oldu. Gerek hisse senedinde kredili oyuncular gerekse VIOP´ta sermayesini eritenler SPK´yı da harekete geçmeye zorlayabilir.


"Trump, Cuma günü Türk çelik ve alüminyuma vergiyi iki katına çıkardı. Bu 1.1 milyar dolar ihracatı zora soktu. Ancak bunun telafisi mümkün.  Ancak adamın nerede duracağı belli olmuyor.  Üstelik, Türkiye´de başlayan krizin diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşması gündemde. Bu sabah tüm gelişmekte olan ülke paraları değer kaybediyor. Aynı trend borsalarda da var. Bu ise bizim için kötü haber!"


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.