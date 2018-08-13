​BIST güne düşüşle başladı

ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, haftaya erken işlemlerde artışla başladı.Bir önceki hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla tarihi rekor seviyelere yükselmişti.





BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.98 düşüşle 107 bin 568 puana döndü.





10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 12.01 artışla 22.11 düzeyine yükseldi.





Erken işlemlerde ;





Dolar en düşük 6.4461 ve en yüksek 7.1105 lirayı gördükten sonra 6.90 - 6.91 lira aralığında,





Euro en düşük 7.3617 ve en yüksek 8.1253 lirayı gördükten sonra 7.77 - 7.88 lira aralığında,





Sterlin en düşük 8.2296 lira ve en yüksek 9.0646 lirayı gördükten sonra 8.80 - 8.81, lira aralığında işlem görüyor.





DOLAR endeksi yüzde 0.05 düşüşle 96.31 düzeyine çekildi.





EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.17 artışla 1.1392 düzeyinde.





Alnus Yatırım´ın, "Tarihi Günlerden Geçiyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:





"10 Ağustos 2018 Cuma inanması zor bir gün olarak tarihe geçti. Sabah güne 5.75´den harekete başlayan dolar, 6.25´e çıktıktan sonra 5.85´e geri döndü. Bir süre yatay seyrettikten sonra 15.00 itibarıyla başlayan yeni hareket dalgası 16:30 itibarıyla 6.80 seviyelerine ulaştı. Böylece liranın dolara karşı değer kaybı bir gün içerisinde yüzde 22´ye ulaştı.





"Bu oran, Türkiye tarihinde serbest kur rejimine geçtiğimiz 2001´den beri, bir günde yaşanan en büyük devalüasyon oldu. Bundan önceki en büyük günlük devalüasyon ise 15 Ekim 2008´deki yüzde 8.0´lık orandı.





Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama sanayicilere "Döviz alma yoluna gitmeyin, B ve C planını uygulamak zorunda kalırım" dedi. Dolar kuru bugüne 7.20 seviyesinden yüzde 12 değer kaybıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama yapılmadı" denildi.





""Kara Pazartesi mi geliyor?" diye korkulurken artarda hamleler geldi. Berat Albayrak, Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak açıklaması yapmıştı. İlk hamle BDDK´dan geldi. Yerli bankaların lira verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu. Böylece dolara talebi azaltacak bir hamle geldi.





"Sonra TCMB, piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla aldığı tedbirleri açıkladı. Ek olarak TL zorunlu karşılıkları 250 baz puan Döviz zorunlu karşılıklar 400 baz puan indirdi (TL´de 3 aya kadar % 10.5, dövizde ise % 12.0 idi) Böylece bankalara 10 milyar lira ve 6.0 milyar dolar likidite sağlayacak. Hamleler ile kur 6.45´e kadar yani Cuma kapanışına kadar gerilese de tepki geldi.





"Kurun son 10 gündeki yükselişi birçok sermaye piyasası oyuncusunun da sonu oldu. Gerek hisse senedinde kredili oyuncular gerekse VIOP´ta sermayesini eritenler SPK´yı da harekete geçmeye zorlayabilir.





"Trump, Cuma günü Türk çelik ve alüminyuma vergiyi iki katına çıkardı. Bu 1.1 milyar dolar ihracatı zora soktu. Ancak bunun telafisi mümkün. Ancak adamın nerede duracağı belli olmuyor. Üstelik, Türkiye´de başlayan krizin diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşması gündemde. Bu sabah tüm gelişmekte olan ülke paraları değer kaybediyor. Aynı trend borsalarda da var. Bu ise bizim için kötü haber!"







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