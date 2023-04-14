Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü

ABD'de TÜFE'nin ardından ÜFE'deki yükselişin de mart ayında beklentilerin altında kalmasıyla Bitcoin 10 ayın ardından ilk kez 30.900 doların üzerini gördü. Ethereum ise günlük yüzde 7.5 yükselerek 2.100 doları aştı

Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü
HABERTURK.COM

ABD'de açıklanan veriler bu hafta geleneksel piyasları olduğu gibi kripto para piyasasını da etkiledi. Çarşamba günü ABD'de mart ayında yıllık enflasyonun (TÜFE) yüzde 5 olduğu açıklandı. Enflasyon şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden hızlı bir düşüş yaşarken yüzde 5.2'lik beklentinin de altında kaldı.

Dün ise ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Aylık yüzde 0.2'lik artış beklentisine karşı mart ayında ülkede üretici fiyatlarında yüzde 0.5 geriledi.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin beklentinin üzerinde kalmasıyla Fed'in faiz artırımında frene basacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu da dolar varlıklarında zayıflamaya yol açarken kripto paralrda yükseliş yaşandı.

Bitcoin sabah saatlerinde 30.987 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 31.00 dolara yaklaşmasıyla gelen satışlarla öğlene doğru 30.745 dolara geriledi. Son satışlara rağmen son 24 saatte yüzde 1.5 yükseldi.

ETHEREUM DAHA SERT YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum ise önceki gün gerçekleşen Şanghay güncellemesinin de olumlu etkisiyle 2.108 dolara çıktı. Ethereum'daki günlük yükseliş ise yüzde 7.5'i buldu.

Bugün alımların en büyük iki kripto parada yoğunlaştığı diğer altcoinlerde ise görece yatay bir seyir izlendiği görüldü. Binance Coin ve Ripple yüzde 0.3 değer kaybederken Polygon yüzde 0.2, Solana yüzde 0.2, Dogecoin ise yüzde 0.1 değer kazandı.

2023'TE YÜZDE 85 YÜKSELDİ

Son yükselişlerle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına 2023 genelinde yüzde 85 kazandırmış oldu. Ethereum ise bu yıl şu ana kadar yüzde 75 yükseldi.

Analistler 31.000 doların Bitcoin'de hem psikolojik hem de teknik olarak önemli bir direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda 32.400 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FTX 7.3 milyar dolarlık varlığını 'kurtardı'
KRİPTO PARA FTX 7.3 milyar dolarlık varlığını 'kurtardı'
Bitcoin ABD enflasyonuna nasıl tepki verdi
KRİPTO PARA Bitcoin'de 'enflasyon' etkisi
Bitcoin 10 ayın zirvesinde: ABD enflasyon verisi bekleniyor
KRİPTO PARA 10 ay sonra kritik seviyeyi aştı
Binance bankacılık ortağı bulmakta zorlanıyor
KRİPTO PARA Kripto varlık devi, bankacılık ortağı bulmakta ...
Twitter etkisi geçti Dogecoin çakıldı
KRİPTO PARA Dogecoin'de sert düşüş
Kuş gitti köpek geldi: Twitter logosundaki değişiklik Dogecoin'e yaradı! - Son Dakika Ekonomi Haberleri
KRİPTO PARA Kuş gitti köpek geldi, piyasa hareketlendi
1.000 Euro'nun üzerindeki kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi
KRİPTO PARA Kripto para işlemlerine sıkı denetim talebi
Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi
KRİPTO PARA Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddia edildi
ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı
KRİPTO PARA ABD'de Binance ve CZ'ye dava açıldı
Binance'de spot işlemler askıya alındı
KRİPTO PARA Binance'te spot işlemler askıya alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.