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Geçtiğimiz hafta salı günü ilk Bitcoin vadeli borsa fonu (ETF) New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. ETF'nin gördüğü yoğun ilgiyle çarşamba günü Bitcoin 66.930 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Rekorun ertesi günü Bitcoin yeniden 66.000 doların üzerine çıktı ancak bu seviyede kalıcı olamadı. Dün Bitcoin 61.000 doların altına geriledi.

Bitcoin yeni haftaya ise yükselişle başladı. Bu sabah itibarıyla 62.020 dolara çıktı. Son 24 saatte yüzde 1 değer kazandı.

Ethereum ise günlük yüzde 0.5 yükselişle 4.150 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 0.23 düşüşle 482 dolara gerilerken, Cardano (ADA) da yüzde 0.8'lik düşüşle 2.14 dolara indi

SHIBA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Bitcoin terihi zirvesinin yaklaşık 4.900 dolar altında seyretse de son 1 ayda yüzde 46 yükseldi. Ethereum da benzer şekilde 1 ayda yüzde 42 değer kazandı.

Bu arada son günlerin en dikkat çekici altcoinlerinden olan SHIBA INU hızlı yükselişini yeni haftaya da taşıdı. SHIBA son 24 saatte yüzde 14 değer kazandı. SHIBA, yatırımcısına son 1 haftada yüzde 45, 1 ayda ise yüzde 450 kazandırdı