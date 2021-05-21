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Bitcoin ve Dogecoin'de dalgalı seyir

Dün 42.000 doların üzerine çıkan Bitcoin bugün yeniden 41.000 doların altını gördü. Dün Elon Musk'ın tweetiyle 0.43 dolara yükselen Dogecoin de bu seviyede tutunamayarak 0.39 dolara geriledi

Bitcoin ve Dogecoin'de dalgalı seyir
HABERTURK.COM

Çarşamba günü yaşanan büyük çöküşün ardından kripto paralar bugün kararsız bir seyir izliyor. 2 gün önce kısa bir süreliğine 31.000 doların altını gören Bitcoin dün 42.000 doların üzerine tırmanmıştı.

Bitcoin bugün ise 40.500-41.500 dolar aralığında hareket ediyor.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum da benzer şekilde çarşamba günü 2000 doların altını görmüş dün ise 3000 doları zorlamıştı. Ethereum bugün 2740 dolara geriledi.

ELON MUSK'IN DESTEĞİ YETMEDİ

Bir başka yoğun takip edilen kripto para Dogecoin ise Elon Musk'ın dünkü desteğine rağmen 0.40 dolarlık kritik seviyeyi henüz kalıcı olarak kıramadı. Dogecoin çarşamba günü 0.27 dolara kadar gerilemişti. Dün ise 0.36 dolara yükselmişken Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan bir destek tweeti geldi.

Musk 'Penceredeki Doge ne kadar?' mesajıyla beraber üzerinde Dogecoin işareti olan 1 dolarlık banknot resmi paylaştı. Dogecoin'in 1 dolara çıkabileceği iması sayesinde kripto para 0.36 dolardan 0.43 dolarlık değere yükseldi.

Bugün ise Dogecoin yeniden 0.39 dolara düştü. Dogecoin salı günü 0.48 dolar seviyesindeydi. 8 Mayıs'ta ise 0.73 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 75'i son 24 saatte değer kazandı. Ancak bunların 82'si dünkü zirvelerinin altında seyrediyor.

Bitcoin'in piyasadaki payı yüzde 44 ile son 2 haftanın zirvesini gördü.

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