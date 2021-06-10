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Bitcoin tepki alımları ve El Salvador'un kripto parayı resmi ödeme aracı olarak kabul etmesinin estirdiği olumlu rüzgarların etkisiyle dün başlayan yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin gece saatlerinde 37.500 dolara kadar yükseldi. Bu sabah itibarıyla ise 26.729 dolara geriledi. Bu gerilemeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 10 değer kazandı.

Bitcoin salı günü 31.300 dolara kadar gerilemişti. Ancak yatırımcının bu düşüşü alım fırsatı olarak görmesiyle bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi. El Salvador küçük bir ülke olsa da, Bitcoin'in ilk kez resmi bir para olarak kabul edilmesi fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Bunun yanında ABD tahvil getirilerindeki düşüş de kripto paralara talebi artırdı. Sabit getirili varlıklardaki gerileme yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yöneltiyor.

ETHEREUM YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Bu sabah itibarıyla piyasadaki yükselişe Bitcoin öncülük ediyor. Diğer kripto paralar henüz aynı sertlikte değer kazanmış değil.

Ethereum son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 2.540 doları gördü. Binance Coin'de yükseliş yüzde 4.2, Dogecoin'de ise yüzde 3.4'ü buldu.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 83'ü dolar bazında yükseliş kaydetti.