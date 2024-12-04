Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bitlis eksi 13.8'i gördü | Son dakika haberleri

        Bitlis eksi 13,8'i gördü, buz sarkıtları oluştu

        Bitlis kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 13.8 dereceyi görürken, bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis eksi 13.8'i gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis kent merkezinde hava sıcaklığının düşmesiyle, bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, ağaçları kırağı kapladı.

        Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor.

        Termometrelerin eksi 13.8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberle
        #bitlis haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı