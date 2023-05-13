BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Bitlis başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Bitlis ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ