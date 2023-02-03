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Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan 20 araçtaki 60 vatandaş, ekiplerin yolu açmasıyla kurtarıldı

Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
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İHA

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan 20 araç ve 60 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre; Tatvan-Hizan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan bin 466 rakımlı Panor Dağı yolunun kapanması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda hareket edemeyen 20 aracın içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 60 vatandaş, tipi ve fırtınanın dinmesini bekledi.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin tek şeritten yolu açmasıyla vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak ilçeye doğru harekete geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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