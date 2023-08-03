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        Haberler Gündem Bitlis'te peynir bidonlarından 9 kilo 317 gram esrar çıktı - Güncel haberler

        Peynir bidonlarından 9 kilo 317 gram esrar çıktı

        Bitlis'te, polisin ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:25
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        Peynir bidonlarından 9 kilo 317 gram esrar çıktı
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        Bitlis ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı yolcu otobüsü Bitlis kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeğin de yardımıyla otobüste arama yapıldı.

        Aramada, otobüsün bagaj kısmına bırakılan peynir bidonlarının içerisinde 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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