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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bitlis'te, polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu

        Bitlis'te, polis memuru silah kazası sonucu şehit oldu

        Bitlis'te Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ertuğrul Kırık, silah kazası sonucu şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 08:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:30
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        Polis silah kazası sonucu şehit oldu
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        Bitlis'te görev yapan polis memuru Ertuğrul Kırık, görev sırasında silah kazası sonucu hayatını kaybetti.

        Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, görev yaptığı şubede, silah kazası sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Kırık, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kırık, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        "Polis memuru Ertuğrul Kırık, 02.10.2023 günü görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

        Evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Kırık, bugün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlanacak.

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