Bitlis'te trafik kazası: 7'si çocuk 13 yaralı
Bitlis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si çocuk 13 kişi yaralandı
Bitlis-Tatvan karayolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 7'si çocuk 13 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.