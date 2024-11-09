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        Haberler Yaşam Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği

        Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği

        Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:08
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü.

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        İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

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        Yamaçta kurulan taş evleri ve doğal yaşamıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan köy, sonbaharın renklerine büründü.

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        Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köy, drone ile görüntülendi.

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        #bitlis
        #Hizan
        #taş evler
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