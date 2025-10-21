Biyoetanol üreticileri: Üretim kapasitemizin altında çalışıyoruz

Dünyanın pek çok ülkesinde yakıt katkısı olarak benzinle harmanlanan biyoetanol, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı ve tarım ürünlerinin atıklarından üretiliyor.

Yüksek oktan değeri nedeniyle, petrol bazlı yakıtlardan daha verimli yanan biyoetanol, benzinle karıştırıldığında karbon salımını azaltarak, insana zararlı NoX gazlarının açığa çıkmasını engelliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde benzin türevlerine yüzde 5 ila yüzde 10 oranında karıştırılan biyoetanol, Türkiye’de yüzde 2 oranında benzinle harmanlanıyor.

Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, biyoetanol üretiminde kapasite kullanımının giderek azaldığını ifade ederek, “Yüzde 2’lik harmanlama oranıyla yıllık 215 bin metreküplük üretim kapasitemizin 150 bin metreküplük bir bölümünü kullanabiliyoruz” diye konuştu.

“BİYOETANOL PETROL İTHALATINI AZALTIR, TARIM ÜRETİMİNİ VE İSTİHDAMI DESTEKLER”

Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Vedat Aydınoğlu, “Türkiye Biyoetanol Üreticileri Derneği’ne üye 4 büyük üreticinin yıllık üretim kapasitesi 215 bin metreküpü aşıyor. Mevcut yüzde 2’lik harmanlama oranıyla iç piyasaya sağladığımız biyoetanol ise yıllık 150 bin metreküp civarında. Bu durum, üreticilerin kapasite oranlarını verimli bir şekilde kullanamamasına, yeni yatırımların durmasına ve çiftçilerimizin üretememesine sebep oluyor. Tarımsal kökenli olan biyoetanol ülkemizde ağırlıkla mısırdan ve şeker pancarından üretiliyor. Çiftçilerimizin emeğiyle hasat edilen mısır ve şeker pancarı, biyoetanole dönüştürülerek benzinle karıştırılıyor. Yıllık ortalama 150 bin metreküplük benzin tüketimini ikame eden biyoetanol ile 125 milyon dolarlık petrol ithalatı engellenebiliyor. Biyoetanol harmanlama oranının AB ülkelerinde olduğu gibi yüzde 5’e çıkarılması sağlanarak petrol ithalatının önüne geçilebilir, çiftçimizin daha fazla üretmesi sağlanabilir, tarımsal üretim ve istihdam desteklenebilir” ifadelerini kullandı.