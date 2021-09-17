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Biz Böyleyiz oyuncuları kim? Biz Böyleyiz filmi konusu ne, nerede çekildi?

Bir grup arkadaşın samimi dostluğunu ekrana taşıyan komedi-dram filmi Biz Böyleyiz ATV ekranlarında televizyon seyircisiyle buluştu. 2019 yapımı Biz Böyleyiz filmi 2020 tarihinde vizyona girmiş ve geniş kitleler tarafından izlenmişti. Biz Böyleyiz oyuncuları kim? Biz Böyleyiz filmi konusu ne, nerede çekildi?

Biz Böyleyiz oyuncuları kim? Biz Böyleyiz filmi konusu ne, nerede çekildi?

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği Biz Böyleyiz Filmi Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği Biz Böyleyiz filmi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen Biz Böyleyiz filminin konusu şöyle:

Yıllar sonra bir araya gelen arkadaş grubunun muhteşem hikayesi. Uzun yıllar birlikte vakit geçirdikten sonra yetişkinlik dönemlerinde farklı yönlere savrulan arkadaşlar, bir kez daha bir araya geliyor. Nezihe'nin elinde büyüyen arkadaşlar, onun hastalanmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşıyor. İstanbul'dan İzmir'e Nezihe'nin yanına giden arkadaşlar, birkaç günlüğüne birlikte kalmak zorunda. Arkadaşların bir araya gelmesi, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların gündeme gelmesine neden oluyor.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Berrak Tüzünataç - Emre
Engin Öztürk - Gökçe
Şebnem Bozoklu - Dolunay
Özge Özpirinçci - Efsun
Meriç Aral - Beril
Boran Kuzum - Emrah
Hümeyra - Nezihe

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