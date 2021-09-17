Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği Biz Böyleyiz Filmi Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği Biz Böyleyiz filmi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen Biz Böyleyiz filminin konusu şöyle:

Yıllar sonra bir araya gelen arkadaş grubunun muhteşem hikayesi. Uzun yıllar birlikte vakit geçirdikten sonra yetişkinlik dönemlerinde farklı yönlere savrulan arkadaşlar, bir kez daha bir araya geliyor. Nezihe'nin elinde büyüyen arkadaşlar, onun hastalanmasıyla birlikte büyük üzüntü yaşıyor. İstanbul'dan İzmir'e Nezihe'nin yanına giden arkadaşlar, birkaç günlüğüne birlikte kalmak zorunda. Arkadaşların bir araya gelmesi, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların gündeme gelmesine neden oluyor.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Berrak Tüzünataç - Emre

Engin Öztürk - Gökçe

Şebnem Bozoklu - Dolunay

Özge Özpirinçci - Efsun

Meriç Aral - Beril

Boran Kuzum - Emrah

Hümeyra - Nezihe