Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) tarihi, hükümdarları, sınırları, başkenti ve özellikleri

1000 yıldan uzun bir süre boyunca 12 farklı hanedan ailesinin yönettiği Bizans Devleti imparatorları kimlerdir? İşte Bizans İmparatorluğu hakkında tüm detaylar…

Bizans İmparatorluğu Ne Zaman Kuruldu?

Üzerine gerçekleşen barbar akınlarının neticesinde Roma İmparatorluğu; M.S. 395 yılında ikiye bölünmüş ve doğu ile batı kesimlerini iki ayrı devlete teslim etmiştir. İmparatorluğun doğu kısmında kurulan imparatorluk ise Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu ismiyle anılmıştır. Ülkenin doğu kısmında imparatorluğu organize eden Bizans kurucusu ise 1. Konstantin’dir. Konstantin tarafından kurulan ve kendi adını verdiği Konstantinopolis (İstanbul) Doğu Roma başkenti olarak belirlenmiş ve Bizans İmparatorluğu kendisine tarih sahnesinde yer bulmayı başarmıştır.

Bizans İmparatorluğu Tarihi

I. Konstantin tarafından kurulan Bizans İmparatorluğu; I. Theodosius döneminde Hristiyanlığı devletin resmi dini olarak belirlemiştir. Bizans Devleti sınırları ise en geniş haline I. Justinianus döneminde ulaşmıştır. Bizans Devleti imparatorları arasında öne çıkan bir isim olan Justinianus döneminde sınırlar; Kuzey Afrika, İtalya, Doğu İspanya ve Batı Akdeniz sınırlarını da kapsamıştır.

610 yılında tahta geçen Herakleios döneminde doğuda Müslüman Araplar ve Perslerle uğraşan Bizans İmparatorluğu; Suriye, Filistin ve Mısır’ı Araplara kaybetmiştir. Yine bu dönemde Araplar başkent İstanbul’u birkaç kez kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır.