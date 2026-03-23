        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'da Romanya mesaisi! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'da Romanya mesaisi!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 23:56 Güncelleme:
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Koşuyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.

        Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

        Milli takım, yarın saat 16.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

