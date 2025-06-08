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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans: Son 8 maçta 1 mağlubiyet! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans: Son 8 maçta 1 mağlubiyet!

        2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eti. Bizim Çocuklar, son 8 maçta 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir form grafiğine imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:52
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        Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup ederek güçlü performansını sürdürdü.

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        Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz daha ilk dakikada Jack McGlynn'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

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        3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜK

        24. dakikada Arda Güler'in ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öne geçtik.

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        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti.

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        SON 8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

        Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.

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        Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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        İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:

        -ABD 1-2 Türkiye

        -Macaristan 0-3 Türkiye

        -Macaristan 1-3 Türkiye

        -Karadağ 3-1 Türkiye

        -Galler 0-0 Türkiye

        -İzlanda 2-4 Türkiye

        -Karadağ 0-1 Türkiye

        -İzlanda 1-3 Türkiye

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