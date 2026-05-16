        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş BJK Akademisi Sancaktape tesisleri açıldı

        BJK Akademisi Sancaktape tesisleri açıldı

        BJK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 16:56 Güncelleme:
        BJK Akademisi Sancaktape tesisleri açıldı

        Türk futboluna ve Beşiktaş’a yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen BJK Futbol Akademisi Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Beşiktaşlı eski futbolcuların yanı sıra altyapı takımlarının katılımıyla gerçekleşti.

        SERDAL ADALI: TÜRK FUTBOLUNA SİLİNMEZ BİR İMZA ATIYORUZ

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Serdal Adalı, "Bugün Beşiktaş’ımızın ve Türk futbolunun geleceğinde çok önemli izler bırakacak merkezi açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Beşiktaş, özkaynak düzenini kulüp felsefesi haline getirmiş, altyapısından yetiştirdiği sporcularla bu alanda da Türk sporunun öncüsü olmuştur. Bugün olduğu gibi gelecekte de bu kültür en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecektir. Bu projeyle Beşiktaş ve Türk futboluna silinmez bir imza atıyoruz. Şanlı tarihimizdeki altyapıya en büyük yatırımı yapmaktan da büyük gururu duyuyoruz" diye konuştu.

        Siyah-beyazlı taraftarları maçlarını burada oynayan altyapı takımlarına desteğe davet eden Başkan Adalı, "Futbol altyapı yaş kategorilerinin tamamı ve Kadın Futbol Takımımız maçlarını burada oynayacaklar. 2 bin 500 kişilik bu stadyumun yanı sıra Şehit Selim Topal Spor Kompleksi’ni de projeye dahil ettik. Camiamıza her branşta destek veren büyük Beşiktaş taraftarı, buraya gelerek Beşiktaş’ın geleceği olan genç sporculara da destek verecektir. Ülke sporunun erdemli, ahlaklı ve başarılı sporcuları Beşiktaş terbiyesiyle büyüyecek; 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' felsefesiyle mücadele edecek. Bu değerli tesisimizi Beşiktaş’ın yanı sıra milli takımlarımıza da açıyoruz. A Milli Kadın Futbol Takımı’mız bu tesislerde ayın son günlerinde kampa girecek. Onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Beşiktaş altyapısına yapacağımız yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Çünkü Türk sporunun geleceğine sahip çıkmak, en çok da Serpil Hamdi Tüzün gibi hocaların, Süleyman Seba gibi başkanların yetişmesi Beşiktaş’ın görevidir. Bu projemizin hayata geçirilmesinde bizlere destek veren devlet büyüklerimize, Sancaktepe Belediye Başkanımıza, proje için aylardır kapsamlı bir çalışma yürüten yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Tesisleri'nin tüm ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

        OSMAN AŞKIN BAK: BU CAMİANIN TÜRK FUTBOLU İÇİN NELER YAPTIĞINI BİLİYORUZ

        Beşiktaş Kulübü'nü tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Minik kartallar artık burada yetişecek. Güzel bir çalışma. Türk sporunda derin izler bırakmış kıymetli Beşiktaş’ımızı tebrik ediyoruz. Türk sporuna kazandırdığı başarılarıyla, sporcularıyla bu büyük camianın altyapısına yaptığı bu yatırım gerçekten çok kıymetli. Ben Kabataş Erkek Lisesi’nde okurken Beşiktaş’ın Şeref Stadyumu’nda yaptığı antrenmanları izlerdim. Dolmabahçe'de birçok maça da arkadaşlarımla birlikte kaçak girmek için giderdik. Dolayısıyla bu camianın Türk futbolu için neler yaptığını biliyoruz. Beşiktaş akademisi için kıymetli bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizler Beşiktaş’ı Serpil Hamdi Tüzün’ün sistemiyle yetişen altyapı sporcularıyla tanıyoruz. Metin-Ali-Feyyaz’lar, Rıza’lar ve Fikret’ler; bu oyuncuları canlı izleyebildiğimiz için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Altyapı kültürü çok önemli. Bu tesis de bunun devam etmesini sağlayacak. Bu stadyumda daha önce de maç izledim tabii ki Beşiktaş’ın gerçekleştirdiği yatırımla daha güzel bir ortam oluştu. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

        Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından bu sezon şampiyon olan Beşiktaş U16 Takımı ile siyah-beyazlı formayı giymiş eski oyuncular gösteri maçı yaptı.

