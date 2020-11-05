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Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir?

Black Friday, son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan bir alışveriş çılgınlığı... Özellikle internet alışverişleri Black Friday kampanyaları sırasında patlama yapıyor, birçok ürün indirime giriyor. Peki Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir? İşte Black Friday hakkında bilinmesi gerekenler...

Black Friday 2020 ne zaman? Black Friday nedir?

Black Friday 2020 indirimlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Teknolojinin son sürat gelişmesiyle internetten alışveriş yapmak artık çok kolay. Pandemi sürecinde internetten yapılan alışveriş oranı bir hayli yükselmişti. İnternet alışveriş platformları ve markalar Black Friday 2020 için hazırlıklarına devam ediyor.

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Son yedi yıl içinde, bugünde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bugün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

Ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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