        Blake Lively ve Justin Baldoni arasında mahkeme savaşı yeniden kızıştı

        Blake Lively ve Justin Baldoni arasında mahkeme savaşı yeniden kızıştı

        Aralarında yıllardır süren hukuk mücadelesi, geçen ay mahkeme dışında uzlaşmayla son bulan Blake Lively ve Justin Baldoni, yeniden mahkemede karşı karşıya. Bu defa Lively, Baldoni'den mahkeme masraflarını ödemesini istiyor

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Mahkeme savaşı yeniden kızıştı

        ABD'li oyuncu Blake Likely, yıllarca süren hukuk mücadelesinde geçen ay varılan anlaşmanın ardından, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'den avukatlık ücretleri ve tazminat talep etmek üzere yeniden mahkemeye başvurdu.

        38 yaşındaki oyuncunun hukuk ekibi, Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios tarafından kendisine karşı açılan iftira davasının, California yasaları tarafından yasaklanan bir misilleme eylemi olduğunu savundu. Baldoni'nin avukatları ise bu iddiayı reddetti.

        CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA DAVA AÇTI

        Lively, Aralık 2024'te Baldoni'ye karşı ilk şikayetini dile getirerek, aynı zamanda filmin yönetmeni de olan rol arkadaşının cinsel hayatı hakkında uygunsuz bir şekilde konuştuğunu ve senaryoda olmayan cinsel sahneleri filme dahil etmek için değişiklik yapmaya çalıştığını iddia etmişti.

        'Gossip Girl' adlı diziyle tanınan Lively, itibarını zedelemek için, Baldoni'nin bir halkla ilişkiler ve sosyal medya kampanyası düzenlediğini söylemişti. Baldoni ve stüdyosu Wayfarer, Lively ve oyuncu eşi Ryan Reynolds'a karşı şantaj ve iftira iddialarıyla karşı dava açmıştı, ancak mahkeme geçen yıl bu iddiaları reddetmişti.

        BİRBİRLERİNE TAZMİNAT ÖDEMEDİLER

        Mahkeme ayrıca, Lively'nin cinsel taciz içeren bazı iddialarını reddetmiş, ancak Baldoni ve ekibinin kendisine karşı misilleme iddialarını haklı bulmuştu.

        Tüm bu hukuk savaşının ardından iki taraf, geçen ay bir uzlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında her iki tarafın da birbirine tazminat ödemediği ve Lively'nin taciz iddialarının düştüğü resmi olarak açıklanmıştı.

        KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

        Lively'nin Baldoni'ye yönelttiği 13 suçlamanın büyük bir kısmı mahkeme tarafından reddedilirken, Baldoni'nin Lively'ye ve eşi Ryan Reynolds'a açtığı 400 milyon dolarlık karşı karalama davası da bu uzlaşma ile düşmüş oldu.

        Anlaşma sonrasında Justin Baldoni'nin avukatları bu sonucu müvekkilleri için bir "zafer" olarak nitelendirirken, Lively'nin hukuk ekibi de davanın kapanmasını kendi lehlerine yorumlamıştı.

        Şimdi, Lively, yıllarca süren mahkeme savaşlarının doğurduğu mahkeme ve avukatlık masraflarının Baldoni tarafından karşılanmasını talep ediyor.

