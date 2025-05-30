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        Haberler Müzik Blok3'ten 'Mosmor Perde'

        Blok3'ten 'Mosmor Perde'

        Blok3 sahne adlı Hakan Aydın, yeni şarkısı 'Mosmor Perde'yi sevenleriyle buluşturdu. Rapçi; "Bu şarkıyı evde otururken yazdım. Şükürler olsun her zaman yaptığım şarkıları, sanatçı kalıbına koyuyorum, tek bir şarkı kalıbına koymuyorum. Benim rock şarkım bile var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 08:17
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        "Şarkıyı evde otururken yazdım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Aydın, klibiyle birlikte yayınlanan şarkısının tanıtımını yakın arkadaşları ve sevenlerinin yer aldığı bir davetle gerçekleştirildi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Aydın, yaz için bir şarkı düşündüğünü ve sohbet esnasında bir anda bu şarkıyı yaptığını söyledi. Aydın; "Bu şarkıyı evde otururken yazdım. Şükürler olsun her zaman yaptığım şarkıları sanatçı kalıbına koyuyorum, tek bir şarkı kalıbına koymuyorum. Benim rock şarkım bile var" dedi.

        "İNSANLARIN MARŞI EZBERLEMESİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

        Özel hayatı hakkında da konuşan Hakan Aydın, mutlu olduğunu söyledi. Aydın, ardından Galatasaray için bestelediği marşla ilgili ise "İnsanların marş yapması ve ezberlemesi benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir duygu şeref duydum" ifadelerini kullandı.

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        #Blok3
        #Mosmor Perde
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