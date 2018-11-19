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Bloomberg'den 'eşi benzeri görülmemiş' bağış!

ABD'li milyarder Michael Bloomberg, mezun olduğu Johns Hopkins Üniversitesi'ne 1.8 milyar dolar bağış yaptı. Bu rakam Amerikan tarihinde bir eğitim kurumuna yapılan en yüksek miktarlı bağış olarak öne çıkıyor. Daha önce New York Belediye Başkanlığı da yapan Bloomberg'in ismi 2020 seçimlerinde başkan adayı olacağı yönündeki iddialarda da geçiyordu

19.11.2018 - 17:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eski New York Belediye Başkanı ve küresel finans servisleri ve medya şirketi Bloomberg'in kurucusu 76 yaşındaki Michael Bloomberg, mezun olduğu okul olan Johns Hopkins üniversitesine 1.8 milyar dolar bağışta bulundu.

Amerikan tarihinde bir eğitim kurumuna yapılan en yüksel miktardaki bağışın düşük ve orta gelirli öğrencilere yapılan yardımların artırılması için kullanılacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemden itibaren, öğrencilere kredi yerine burs verilmeye başlanacağı ifade edildi.

Bloomberg, bağışın üniversitenin daha cömert burslar vermesini sağlayacağını ve mezunlar üzerindeki borç yükünü de hafifletmesini umduğunu söyledi.

ABD'li milyarder yaptığı açıklamada, "Amerika insanları cüzdanlarının boyutuna göre değil yaptıkları işlerin kalitesine göre ödüllendirdiğinde en iyisi. Öğrencilerin, ödeme güçlüğü yaşadığı için üniversitelerden red alması, fırsat eşitliğini baltalıyor" ifadelerini kullandı.

1964'te Johns Hopkins Üniversitesi'nde mezun olan Michael Bloomberg, 2002 ile 2013 yılları arasında New York Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Bloomberg'in ismi yıllar boyu başkan adaylığı için de tartışılmıştı. Ünlü milyarderin ismi 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağı yönündeki iddialarda da geçiyor.

 

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