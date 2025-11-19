Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya BM'den Rusya'nın saldırılarına kınama | Dış Haberler

        BM'den Rusya'nın saldırılarına kınama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları kınadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 21:46
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün gece 25 kişinin öldüğü Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları “şiddetle kınadığını” açıkladı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

        Dujarric, “Genel Sekreter'in, Rusya’nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece yarısı düzenlediği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin ölümüne, iki yerleşim bölgesinde ise onlarca kişinin yaralanmasına yol açan füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını söyleyebilirim.” dedi.

        Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirten Dujarric, “Bunlar nerede olursa olsun kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

        Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın dün gece ülkenin batısındaki Ternopil şehrine füze ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 25 kişinin öldüğünü, 73 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

        #Rusya,
        #BM
