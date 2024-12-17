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        BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "(Suriye'de) Geçici hükümetin insani yardım çalışanları dahil sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 02:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 02:29
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        Guterres'ten Suriye açıklaması
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Suriye'deki mevcut gelişmeler ışığında BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ı Suriye'deki geçici hükümetle insani yardımı artırmak için angaje olması adına Şam'a gönderdiğini bildiren Guterres, Fletcher'ın bugün Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ve geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ile görüştüğünü kaydetti.

        AA'nın haberine göre; Guterres, "Geçici hükümetin insani yardım çalışanları dahil sivilleri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

        Ayrıca geçici hükümetin tüm sınır kapılarından tam insani erişime izin verme, insani yardım çalışanları için izin ve vize işlemlerindeki bürokrasiyi kaldırma, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlama ve daha geniş insani yardım topluluğu ile gerçekçi ve pratik bir diyalog başlatma yönündeki anlaşmalarını da memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, "Suriye halkı daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını değerlendirirken uluslararası toplumun da onların yanında durması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Birleşmiş Milletler
        #haberler
        #Antonio Guterres
        #Suriye
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