BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırısına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef aldı. Burası Gazze'de kanser hastalarına tedavi sağlayabilen tek merkezdi. Bunun ardından, İsrailli askerlerin hastanenin önünde poz verdiği görülüyor. İsrail askerleri ilk kez saldırdıkları ya da yıktıkları sivil altyapı önünde poz vermedi. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda açıklamasını benimsediklerini ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara karşı çıktıklarına belirten Dujarric, "Hastaneler ve sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışma alanı olmamalı." dedi.

REKLAM İsrailli askerlerin çektiği fotoğrafı görmediğini kaydeden Dujarric, "Ancak bu tür tüm fotoğrafları şok edici buluyoruz." ifadesini kullandı. "İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR" Dujarric, Gazze'deki durum hakkında yaptığı bilgilendirmede ise İsrail ordusunun bugün Gazze Vadisi'nin kuzeyinden geçen tüm insani yardımları durdurduğunu bildirdi. Bu nedenle insani yardıma muhtaç binlerce kişiye ulaşılamadığını dile getiren Dujarric, aynı zamanda Gazze Şehri'nden çok sayıda kişinin yerinden edildiğini söyledi. Dujarric, yerinden edilenlerin BM yetkililerine İsrail askerlerinin geçmeye çalışanları vurduğunu aktardığını kaydetti.

LAZZARINI'YE YÖNELİK SÖZLERE TEPKİ İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nün Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini hakkında "terör sempatizanı, yalancı ve Yahudi düşmanı" ifadelerinin sorulması üzerine Dujarric, bunların kabul edilemeyeceğini ifade etti. REKLAM Dujarric, "Söz konusu ifadeler Lazzarini'yi de tehlikeye atıyor." uyarısında bulundu. İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim saldırısına dahil olduğuna ilişkin "milyonlarca belgenin" iletildiği iddiası hakkında ise Dujarric, "Bize milyonlarca belge gelmedi. Sadece bazı isimlerin bulunduğu bir mektup geldi." dedi.